استشاري علاقات أسرية: معدلات فشل الزواج الثاني أكثر من الأول

قالت أسماء مراد، استشاري العلاقات الأسرية، إن مسلسل كامل العدد يتناول قضية حقيقة وواقعية، فيما يخص الزواج الثاني.

وأضافت أسماء مراد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، أن من سبق له الزواج يتكون لديه خبرة في التعامل، كما أن الزواج الثاني من الممكن أن يكون استكمال لتوترات ومشاعر الزواج الأول.

واسترسلت: هناك تقارير توضح أن معدلات فشل الزواج الثاني، أكثر من معدلات فشل الزواج الأول.

ولفتت إلى أن بعض الأشخاص يعيشون في قلق وخوف ويحكمون على أنفسهم بالفشل، حال الزواج للمرة الثانية.