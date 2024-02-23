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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ مشايخ سيناء يدعو سكان الوادي لتملك أراضي والعيش فيها

السكن فى سيناء
السكن فى سيناء

قال الشيخ عيسي الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء إن الدولة المصرية تضع سيناء في الخط الأول للتنمية، بينما تشهد هذه المنطقة تنمية شاملة في عهد الرئيس السيسي، وغير مسبوقة.

 وأوضح الخرافين  في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز أن التنمية في الزراعة شهدت نقلة كبيرة بعد تطوير ترعة السلام وترعة 5 بالإسماعيلية حيث أضافا نحو 400 فدان إلى الرقعة الزراعية.

جهزت الدولة قرى كاملة المرافق بسيناء

 ودعا الخرافين سكان الوادي لامتلاك أراضي في سيناء لتعميرها وسد فجوة السكان، خاصة في منطقة وسط سيناء التي تنعم بالآبار الارتوازية، كما جهزت الدولة قرى كاملة المرافق.

 وتابع: تشجع الدولة العمل في قطاع الزراعة وزراعة الزيتون حتى أنها توفر ماكينات رفع المياه للمواطنين، مؤكدا شيخ مشايخ قبائل سيناء أن كل ما تحتاجه سيناء الآن هو انتقال السكان من الوادي إلى سيناء بعدما أصبحت مهيأة تماما للعمل والسكن والحياة الكريمة، مشيرا إلى وجود أربع ماكينات تحلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

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