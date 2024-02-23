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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ارتفاع عدد المشاركين في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي إلى 34 دولة

كأس العالم لرفع الأثقال
كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

كشفت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، عن ارتفاع عدد الدول المشاركة في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في شرم الشيخ الشهر المقبل.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة من 21 حتى 24 من مارس المقبل.

وأكدت من قبل 24 دولة مشاركتها في البطولة قبل أن يزيد العدد إلى 34 دولة.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي: 
أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وقررت اللجنة البارالمبية في وقت سابق إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة ذاتها بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

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