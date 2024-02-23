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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الاتحاد للطيران" تضم 3 طائرات جديدة من طراز دريملاينر

صدى البلد

تستقبل الاتحاد للطيران ثلاث طائرات جديدة من طراز بوينغ 787-9 في مطار زايد الدولي بأبوظبي نهاية هذا الأسبوع.

من المقرر أن تطلق الاتحاد للطيران، الطائرات الجديدة في رحلاتها هذا الشهر، دعماً لخطة الاتحاد الطموحة للتوسع والتي تهدف إلى تسيير رحلاتها إلى 125 وجهة بأسطول مكون من أكثر من 160 طائرة بحلول عام 2030.

صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلا: "نحن مسرورون باستقبال هذه الطائرات الجديدة والمميزة من بوينغ 787 دريملاينر في أبوظبي. ويعتبر انضمامها إلى أسطولنا جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا للتوسع في الشبكة، وتأتي في وقت مثالي مع استمرارنا في إضافة وجهات جديدة متعددة ورفع عدد رحلاتنا إلى الأسواق الرئيسية."

"كما تدعم هذه الطائرات الجديدة التزامنا تجاه أبو ظبي، حيث تسمح لنا بجلب المزيد من الضيوف لزيارة العاصمة المذهلة لدولة الإمارات، سواء كانت أبوظبي هي وجهتهم النهائية أو كانت محطة ربط أثناء سفرهم عبر شبكتنا المتنامية."

وتعزز طائرات 787-9  الجديدة أسطول الاتحاد للطيران بشكل أكبر مع إطلاق وجهات جديدة خلال الأشهر القادمة، منها بوسطن، الوجهة الأمريكية الرابعة للناقلة، في 31 مارس، ونيروبي وبالي إضافة إلى الوجهات صيفية إلى مدينة نيس في فرنسا وملقة في اسبانيا وكل من ميكونوس وسانتوريني في اليونان.

وتأتي إضافة طائرات الدريملاينر الثلاث الجديدة عقب طائرة بوينغ 787-10 في أكتوبر 2030، ما يعني تعزيز السعة المقعدية  لدعم توسع شبكة الاتحاد للطيران. وأعلنت الناقلة مؤخراً عن إضافة عدد من الوجهات الجديدة إلى شبكتها وهي أوساكا وكوبنهاجن ودوسلدورف في الربع الأخير من العام الماضي، بالإضافة إلى كوزهيكود ووثيروفانانثابورام في إقليم كيرالا في الهند في أول يوم من العام الجديد.

وقامت الاتحاد بالتوسع في عدة أسواق من خلال زيادة عدد رحلاتها وتعزيز رحلات الربط على امتداد شبكة وجهاتها.

وتتميز طائرات بوينغ 787 دريملاينر كونها أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعديد من الطائرات المماثلة بحجمها. تشغل الاتحاد حاليا 43 طائرة دريملاينر وأسطولًا يضم 89 طائرة بما في ذلك طائرات إيرباص A380 و A350 وA320، وبوينغ 777.

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