وزيرة البيئة: حريصون على دعم الحرف التراثية تشجيعا للصناعة الخضراء

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من شركاء التنمية افتتاح فعاليات الدورة الـ 66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، والتي تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى»، حيث سيبدأ المعرض في استقبال الجمهور اعتباراً من 23 فبراير وحتي 9 مارس المقبل، ويشارك فيه أكثر من 450 عارضاً.

وأشادت ياسمين فؤاد، بالمعرض مؤكدة أهمية تنظيم تلك المعارض والتى تروج للصناعات المحلية واليدوية، مما يساعد على دعم المنتج المحلى وتحقيق صون الموارد الطبيعية والإنتاج المستدام ، موضحةٍ ان هذه المعارض تشجع وتروج لفكرة استخدام مواد من الطبيعة وإعادة تدوير المخلفات، نظرا لزيادة الاستهلاك البشري وارتفاع نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها، لذلك يتم استغلال هذه المعارض من قبل الشباب لتوجيه رسالة من خلالهم حول إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج صناعات مبتكرة يدوية ، مثل استخدام الورق المعاد تدويره فى صناعة الكروت والأغلفة الورقية، واستخدام بواقى الأقمشة لصناعة منتجات كالسجاد والكليم اليدوى والمفارش وأغطية السراير والحقائب اليدوية والإكسسوارات، وأيضا بواقي الزجاج، والخشب، والنخيل، والجلد، وقوارير المياه وإطارات السيارات وغيرها ، مما يساعد على حماية البيئة من التلوث، وتشجيعا للصناعة الخضراء ، حيث تسعى وزارة البيئة الى توفير فرص إستثمارية فى هذا المجال، والتركيز على المحميات والمخلفات كمجالين واعدين لتوفير فرص عمل خضراء واقعية.

واكدت وزيرة البيئة، أن المنتجات اليدوية تعكس عراقة الثقافة المصرية، وقدرة الأيادي المصرية على صنع منتج متميز وعالي الجودة، والاستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية في صنع منتجات مستدامة صديقة للبيئة تحافظ على التراث المصري، مشيرة الى حرص الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تدريب العديد من فئات المجتمع من شباب وسيدات وممثلى جمعيات أهلية وأطفال على تنمية مهاراتهم للإنتاج الحرفى المتميز من الصناعات اليدوية والمشغولات والإعمال المبنية على خامات صديقة للبيئة مما يساعد على دعم مشروعاتهم وتوفير فرص عمل وزيادة دخلهم.

وأوضحت أن وزارة البيئة ضمن استراتيجيتها لتطوير إدارة المحميات الطبيعية حرصت على دمج السكان المحليين، ليكونوا جزءا لا يتجزأ من صون المحميات وتحقيق استدامتها بتقديم منتجاتهم التراثية والبيئية والاعتماد على الموارد الطبيعية كمصدر لكسب سبل العيش وإيجاد مصدر رزق لهم.

وتفقدت ياسمين فؤاد، أروقة المعرض وحرصت على التواصل مع العارضين والزائرين ، والحديث معهم عن أهمية استخدام مواد من الطبيعة وإعادة التدوير وترشيد الاستهلاك للحد من المخلفات المتولدة والتي تتطلب التخلص الآمن منها، وايضا اهمية صون الموارد الطبيعية ، والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية.

جدير بالذكر ان معرض " ديارنا 2024" يقام على مساحة 3000 متر مربع ويستضيف أكثر من 450 عارضا يعرضون منتجاتهم اليدوية التي تحكي قصص التراث المصري يتناوبون على فترتين خلال المعرض، الفترة الأولي تبدأ من 23 فبراير حتى 1 مارس المقبل، والثانية تبدأ من (2-9) مارس المقبل وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال للاستفادة من الفرص التسويقية التي يتيحها معرض ديارنا، وتم اختيار محافظات البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ضيوف شرف الدورة (66)، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المحافظات ذات الثقافة والتراث المميز، بجانب مشاركة عارضين من ضيوف مصر "السودان –سوريا- فلسطين- موريتانيا- جيبوتي- الصومال" لعرض ثقافاتهم المتميزة ودعم قضاياهم.

b5f462c2-c111-4ad0-a233-79a2b2a7bba1

51da3daa-db4c-442c-8f61-8576bc8446ce

f9afaf74-a6c8-4cf7-9fc6-cfff951c511d

97133e1b-5c55-4856-b9d0-d206dd07e722

a329ca4a-ab2b-4550-b14a-528383d6d0a6

43ebd851-d94e-4693-929b-ebfcf022e745

c6244c2f-3edf-446d-b806-7f5d137706ea

ab77fbcb-f450-4ed0-b64b-4a80ef4dbb45

42fb326e-11c0-43c1-b915-035ea14c060f

38c1b5de-7cc2-4dac-a105-bd6efd48a2eb