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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرتغالي جوزيه جوميز يعاين إستاد 19 مايو قبل مواجهة أبو سليم

صدى البلد

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على معاينة ستاد 19 مايو 1956، والذي يستضيف مباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتوجه أعضاء الجهاز الفني رفقة عبد الواحد السيد مدير الكرة، إلى ملعب المباراة عقب نهاية المران الذي أقيم على الملعب الفرعي، لمعاينة أرضية ستاد 19 مايو 1956.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل .

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