انطلاق الملتقى التوظيفي لجامعة عين شمس لعام 2024





ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس الحدث الأضخم لجامعة عين شمس " الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 " تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بجامعة عين شمس يومى 25 ، 26 فبراير 2024 من الساعة 2 مساءا حتي الساعة 8 مساءا في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية.



ومن المقرر أن يتم تخصيص اليوم الأول (الأحد 25 فبراير) لطلاب وخريجى جامعة عين شمس من كليات الهندسة ، الحاسبات و المعلومات ، الطب ، التمريض ، الصيدلة ، العلوم ، الزراعة ، و كلية البنات (قسم العلوم) ، طب الأسنان



للتسجيل الخاص بكليات اليوم الأول:

https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

أما اليوم الثاني (الاثنين 26 فبراير) يخصص لكليات التجارة ، الألسن ، الآداب ، الحقوق ، التربية ، وكلية البنات (أقسام الآداب و التربية) ، الإعلام .

للتسجيل الخاص بكليات اليوم الثاني:

https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

يشارك في الملتقي عدداً كبيراً من الشركات المرموقة و الخبراء من مجالات مختلفة وسيتضمن الملتقي مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة ، على النحو التالي :

- معرض توظيفي لمدة يومين كل يوم سيستهدف مجموعة من الكليات كما سبق ذكره ، ومن المتوقع مشاركة 53 شركة في المعرض التوظيفي علي مدار يومى الملتقى .

- محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Career Talks and Panel Discussions)

- دوائر الإرشاد والتوجيه من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Mentorship Circles) ، ومن المتوقع تنظيم 15 دائرة إرشاد مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 30 دائرة إرشاد مهنية خلال اليومين.



- ورش عمل مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة ، (Generic Workshop) من المتوقع تنظيم 5 ورش عمل مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 10 ورش عمل مهنية علي مدار اليومين .

https://www.asu.edu.eg/ar/7232/news/