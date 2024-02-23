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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الملتقى التوظيفي لجامعة عين شمس لعام 2024

وظائف
وظائف

 

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس الحدث الأضخم لجامعة عين شمس " الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 "  تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بجامعة عين شمس يومى 25 ، 26 فبراير 2024  من الساعة 2 مساءا حتي الساعة 8 مساءا في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس  بالعباسية. 

ومن المقرر أن يتم تخصيص اليوم الأول (الأحد 25 فبراير) لطلاب وخريجى جامعة عين شمس من كليات الهندسة ، الحاسبات و المعلومات ، الطب ، التمريض ، الصيدلة ، العلوم ، الزراعة ، و كلية البنات (قسم العلوم) ، طب الأسنان


للتسجيل الخاص بكليات اليوم الأول: 
https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

أما اليوم الثاني (الاثنين 26 فبراير) يخصص لكليات التجارة ، الألسن ، الآداب ، الحقوق ، التربية ، وكلية البنات (أقسام الآداب و التربية) ، الإعلام .
للتسجيل الخاص بكليات اليوم الثاني: 
https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

يشارك في الملتقي عدداً كبيراً من الشركات المرموقة و الخبراء من مجالات مختلفة وسيتضمن الملتقي مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة ، على النحو التالي :

- معرض توظيفي لمدة يومين كل يوم سيستهدف مجموعة من الكليات كما سبق ذكره ، ومن المتوقع مشاركة 53 شركة في المعرض التوظيفي علي مدار يومى الملتقى .

- محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Career Talks and Panel Discussions)

- دوائر الإرشاد والتوجيه من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Mentorship Circles) ، ومن المتوقع تنظيم 15 دائرة إرشاد مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 30 دائرة إرشاد مهنية خلال اليومين.

- ورش عمل مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة ، (Generic Workshop) من المتوقع تنظيم 5 ورش عمل مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 10 ورش عمل مهنية علي مدار اليومين .
https://www.asu.edu.eg/ar/7232/news/

 

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