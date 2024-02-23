"الوزراء": المشروعات المنفذة من قبل الدولة تستهدف الوصول إلى 50 مليون سائح

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن كل الشركات التي تعمل في المشروع والمصانع ستكون بعمالة مصرية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الدولة منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر وجاهزة لاستقبال هذه الانواع من المشروعات في أي رقعة من أرض مصر، متابعا أن هذا النوع من المشروعات سيحقق هدف الوصول لنحو 50 مليون سائح.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: أؤكد التزام الدولة بتعويض نقدي وعيني كامل لأي شخص يتأثر بتنفيذ المشروع.

