مدبولي يرد بقوة على شائعات صفقة رأس الحكمة: الدولة لا تبيع أصولها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الدولة لا تبيع أصول لكن مشروع رأس الحكمة شراكة مع الجانب الامارات وهذا يعد تعظيم لاصول الدولة .

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ان عوائد مشروع راس الحكمة سوف يحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي علي السوق الموازي للعملة الاجنبية ، مشيرا الي ان هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية .

وأشار مدبولي ان الدولة المصري قامت بتعديل عدد من قوانين الاستثمار لجذب الاستثمارات مؤكدا ان الدولة اكدت ان المستثمر المحلي له نفس الاهمية بالمستثمر الاجنبي