الحكومة: مصر على بعد خطوات قليلة لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولي

اكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أن مصر على بعد خطوات قليلة لاتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي .

ووجه مدبولي الشكر للمصريين خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن صفقة استثمارية كبرى مع الاشقاء الاماراتيين على صبرهم وثقتهم بالقيادة السياسية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر وجاهزة لاستقبال هذه الانواع من المشروعات في أي رقعة من أرض مصر، متابعا أن هذا النوع من المشروعات سيحقق هدف الوصول لنحو ٤٠ مليون و٥٠ مليون سائح.