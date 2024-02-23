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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حب النعام بيجري في دمه .. السر وراء شهرة البلوجر أحمد السيد

البلوجر أحمد السيد
البلوجر أحمد السيد

بدأت شهرته وانطلاقته على السوشيال ميديا بسبب عشقه للطيور وتحديدا النعام ، فقد بدأ البلوجر أحمد السيد مشواره المهني كعامل بمزرعة نعام ومع مرور السنوات أصبح صاحب أكبر مزرعة نعام ولكن عشقه للطيور لم يتوقف عند هذا الحد ،بل أصبح من منشيء المحتوى الذين تحقق فيديوهاتهم ملايين المشاهدات سواء على الفيسبوك أو اليوتيوب .

وقد تمكن أحمد السيد من تحقيق مشاهدات ضخمة في وقت قصير رغم عمره الصغير ، فهو لديه 25 عاما ، أحمد السيد من مواليد شهر نوفبر 1998 وقد نشأ بمحافظة الدقهلية .

وقد تمكن خلال 6 أشهر فقط من تحقيق شاهدات وصلت إلى 130 مليون على اليوتيوب و40 مليون مشاهدة على الفيسبوك أما مشاهدات التيك توك فوصلت إلى 80 مليون مشاهدة .

البلوجر أحمد السيد
البلوجر أحمد السيد
البلوجر أحمد السيد
البلوجر أحمد السيد
البلوجر أحمد السيد
البلوجر أحمد السيد
احمد السيد البلوجر أحمد السيد

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