الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بلدية المحلة في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة في مباراة الجولة 14 بالدوري العام.
وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- أحمد بلحاج - فيڤور أكيم - صديق ايجولا.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
على الجابرى - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - علاء شعبان - صامويل أمادي - مروان عثمان.