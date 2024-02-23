تساقط أمطار خفيفة على الطور وسانت كاترين بجنوب سيناء

شهدت مدينتا الطور وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، تساقط أمطار خفيفة مع استمرار الطقس الغائم على كافة مدن المحافظة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى تحسبا لتساقط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أنه يجري التواصل على مدار اليوم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، للوقوف أول بأول على تداعيات حالة الطقس، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن بالاصطفاف الدائم للمعدات الثقيلة، والتأكد من كفاءتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حالة التعرض لتقلبات جوية مفاجئة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح مركز العمليات، أن درجة الحرارة بدأت في الانخفاض التدريجي نتيجة الطقس الغائم الذي يسود كافة أنحاء المحافظة منذ الصباح، وجميع الطرق والمواني البحرية مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن حالة الملاحة البحرية بالمواني البحرية مستقرة، وحالة المياه خليجي العقبة والسويس معتدلة، والرياح بهما شمالية غربية، وارتفاع الموج يتراوح بين 1,5 حتى 2,5 متر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد جنوب سيناء اليوم، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وتساقط أمطار خفيفة على مدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة لأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى بمدينة رأس سدر 13 والعظمى 24، وفي سانت كاترين الصغرى 4 والعظمى 16، وطور سيناء الصغرى 14 والعظمى 23، والصغرى بطابا 11 والعظمى 20، وشرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

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