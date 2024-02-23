الصفقة الكبرى| وكيل إسكان النواب : أزمات مصر في عداد الماضي قريبًا

قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صفقة الشراكة الاستثمارية بين مصر وتحالف إماراتى، نتاج جهد كبير من الدولة المصرية، مما ينم عن الثقة الشديدة في الاقتصاد المصري.



وأضاف شكرى، خلال مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة، لقناة "DMC"، أن هناك فرص استثمارية ناجحة في مصر، موضحا أن هناك شركات إماراتية حققت نجاحات كبيرة في الساحل الشمالى، حيث أنها تجربة لها سابقة ناجحة، مع فارق الحجم.



وتابع المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر أرض الفرص، معقبا: “إن كانت هناك أزمات مرت بها مصر، فستكون قريبا صفحة من الماضى”.