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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفر ملايين فرص العمل.. برلماني: صفقة رأس الحكمة شراكة وليست بيع للأصول

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة

علق النائب مصطفى سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على صفقة رأس الحكمة التى أعلنت عنها الحكومة اليوم، مؤكدا أنها توفر ملايين الوظائف.

وأوضح  سالم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه بموجب الصفقة، ستحصل مصر على تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، وستكون بداية الانفراجة الحقيقة للأزمة الاقتصادية في مصر.

مستهدفات الدولة

أشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن صفقة الاستثمارات تحقق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية بالساحل الشمالي. 

ولفت النائب مصطفى سالم، إلى أن مصر ستحصل أيضا على 20 مليار دولار كدفعة ثانية بعد شهرين من الحصول على الدفعة الأولى، مؤكدا أن المشروع ليس بيع أصول وإنما شراكة.

أزمة الاقتصاد الاستثمارات الإعلامي مصطفى بكري التنمية العمرانية النائب مصطفى سالم الخطة والموازنة

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