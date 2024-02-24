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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل رمضان.. طرق الإقلاع عن التدخين وبدائل النيكوتين الدوائية

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية ومكافحة الإدمان الطرق الشائعة للإقلاع عن التدخين للراغبين في الابتعاد عن تلك العادة السيئة .


وقالت الصحة النفسية إن هناك أنواعا للاقلاع عن التدخين أبرزها :- 

الإقلاع الذاتي 
يعد الإقلاع عن التدخين ببساطة دون أي دواء هو الشكل الأكثر شيوعًا و تمثل 80 % من اجمالي محاولات الاقلاع , و رغم ذلك فان معظم هذه المحاولات 92% تنتهي بالانتكاسة خلال الأسابيع الأولى , و يحتاج المدخن عدة محاولات على مدى سنوات لتحقيق الامتناع الدائم .

التدخلات السلوكية


بالإضافة إلى التدخلات الدوائية ، تلعب التدخلات السلوكية أيضًا دورًا مهمًا بنفس القدر في الإقلاع عن التدخين.

يتصور العديد من المدخنين أن تدخينهم عادة ممتعة يصعب الإقلاع عنها و تساعد التدخلات السلوكية عن التخلص من هذه العادة

علاجات استبدال النيكوتين 
أحد العلاجات الدوائية الأكثر فعالية والأكثر شيوعًا لعلاج إدمان النيكوتين. تضاعف العلاجات البديلة فرصة اقلاع مستقرة من التدخين مقارنة بمحاولة الإقلاع عن التدخين بدون علاج . 
توفر أشكال مختلفة من العلاج ببدائل النيكوتين: 
• علكة النيكوتين 
• لاصقة النيكوتين 
• بخاخ نيكوتين للأنف 
• بخاخ النيكوتين 
• مستحلب النيكوتين وأقراص تحت اللسان

بشكل عام ، يوصى باستخدام العلاج ببدائل النيكوتين لمدة 7 أسابيع على الأقل لتقليل خطر الانتكاس

التدخلات الدوائية الأخرى

عقار بوبروبيون 
يمكن أن يعزز البوبروبيون ما يصل إلى 30٪ من معدلات الإقلاع عن التدخين لدى المدخنين وهو آمن للاستخدام في معظم المدخنين. 
يبدأ البوبروبيون عندما لا يزال المدخن يدخن. 
قد يفقد المدخنون الرغبة في التدخين أو يجدون التدخين غير مجدي في غضون أيام قليلة بعد بدء البوبروبيون. إذا أثر البوبروبيون على التدخين ، فيجب أن يستمر لمدة 7 أسابيع على الأقل
عقار فارينكلين 
يساعد في تقليل الآثار المجزية للنيكوتين. , مدة العلاج لمدة 12 أسبوعًا.
يتم تحديد موعد الإقلاع في غضون أسبوعين من بدء العلاج بعقار الفارينكلين . 

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