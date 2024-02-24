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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فحص الميكروباص وكاميرات المراقبة في واقعة دهس محامية ونجلتها بالشروق

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة دهس محامية ونجلتها اثناء عبورهن طريق القاهرة - الاسماعيلية دائرة الشروق.

فقد أستعلجت النيابة تحريات المباحث حول الحادث ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث ، وكذا فحص السيارة الميكروباص فنياً لبيان سبب الواقعة ، فيما استمعت لاقوال سائق الميكروباص .

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد القت القبض علي سائق سيارة ميكروباص بعد دهسه محامية ونجلتها اثناء عبورهن الطريق بدائرة الشروق ، وذلك بعد ان تلقي قسم شرطة الشروق بلاغاً بوقوع حادث دهس لسيدة ونجلتها اثناء عبورهن طريق القاهرة - الاسماعيلية دائرة القسم .

على الفور انتقل رجال الأمن وسيارتي اسعاف وتم نقل جثة السيدة ( محامية ) ، ونجلتها (طالبة ) الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال الأمن من القبض علي السائق المتسبب في الحادث ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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