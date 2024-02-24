فحص الميكروباص وكاميرات المراقبة في واقعة دهس محامية ونجلتها بالشروق

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة دهس محامية ونجلتها اثناء عبورهن طريق القاهرة - الاسماعيلية دائرة الشروق.

فقد أستعلجت النيابة تحريات المباحث حول الحادث ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث ، وكذا فحص السيارة الميكروباص فنياً لبيان سبب الواقعة ، فيما استمعت لاقوال سائق الميكروباص .

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد القت القبض علي سائق سيارة ميكروباص بعد دهسه محامية ونجلتها اثناء عبورهن الطريق بدائرة الشروق ، وذلك بعد ان تلقي قسم شرطة الشروق بلاغاً بوقوع حادث دهس لسيدة ونجلتها اثناء عبورهن طريق القاهرة - الاسماعيلية دائرة القسم .

على الفور انتقل رجال الأمن وسيارتي اسعاف وتم نقل جثة السيدة ( محامية ) ، ونجلتها (طالبة ) الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال الأمن من القبض علي السائق المتسبب في الحادث ، وتولت النيابة العامة التحقيق .