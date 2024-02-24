سرايا القدس تقصف تجمعات الاحتلال في محاور التقدم بخان يونس

أعلنت سرايا القدس أنها نفذت عمليات قصف مدفعي بقذائف الهاون "بالتزامن" على تجمعات الجنود والآليات العسكرية الصهيونية في محاور التقدم بخان يونس.



وأعلنت سرايا القدس بالأمس وهي الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها "استهدفت دبابة ميركافاه صهيونية بقذيفة التاندوم وأجهزت على عدد من الجنود بداخلها من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس".

كذلك أعلنت كتاب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "مجاهديها استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال داخل منزل جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

