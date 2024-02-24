جانتس يهدد بتوسيع العمليات ضد حزب الله في لبنان

أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أن "القتال ضدّ حزب الله في لبنان، لن يتوقف حتى يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم".

وحسب وكالة “سبوتينك” الروسية، أضاف جانتس، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحرك سياسياً وعسكرياً على صعيد جبهة لبنان، لافتًا إلى أنه "تمّ بالفعل إبعاد حزب الله عن الخط الحدودي".

وأشار إلى أن إسرائيل "تستعد أيضاً ليوم صدور الأمر الذي سيتعيّن عليها توسيع العمليات ضد الحزب في لبنان".

وفي وقت سابق، كشف جانتس عن أن إسرائيل مستعدة لشن هجومها على رفح خلال شهر رمضان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بحلول الوقت الذي يبدأ فيه شهر رمضان المبارك في 10 مارس.

وقال إنه من دون اتفاق جديد حول المحتجزين، فإن "إسرائيل ستواصل عملياتها خلال شهر رمضان أيضا".

وأشاد جانتس بتصويت الكنيست على رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن حكومة الحرب بأكملها متحدة في معارضة دعوة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لفرض عقوبات شاملة على العرب الإسرائيليين في الحرم القدسي خلال شهر رمضان.