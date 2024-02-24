صحف السعودية| مصر والإمارات تطوران «رأس الحكمة» باستثمارات 150 مليار دولار.. وزوجة البغدادي: كان مريضاً نفسياً

نيابة عن الملك.. ولي العهد يرعى كأس السعودية.. اليوم

رئيس البرازيل يُصرّ على اتهام إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة

بعد تسرّب غاز... إخلاء مقر الاستخبارات السويدية ونقل 8 للمستشفى

عامان على الحرب: زعماء غربيون في كييف... وشويغو يتفقد قواته بأوكرانيا

روسيا: أميركا لم تقدم دليلاً على رغبتنا بنشر أسلحة نووية في الفضاء

ترمب وهايلي يدعوان أنصارهما إلى تعبئة قوية في كارولينا الجنوبية

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 7 صواريخ للحوثيين

تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة كما اهتمت بأكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات، وتطورات الحرب الإبادة في غزة.



قالت صحيفة عكاظ، أنه بشراكة مع الإمارات، وقعت مصر أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخها لتطوير مشروع رأس الحكمة الجديدة في الساحل الشمالي، باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، بينها 35 مليار دولار استثمارات مباشرة للدولة المصرية خلال شهرين.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش مراسم الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى، اليوم (الجمعة): إن المشروع يتضمن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة على الساحل الشمالي وليس منتجعات سياحية.

وأضاف أن الجانب الإماراتي سيضخ استثمارا أجنبيا مباشرا لمصر بواقع 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادها على دفعتين الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، إضافة إلى 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

والدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، إضافة إلى 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

ولفت رئيس الحكومة إلى أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35%.

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة قال إن مصر اختارت مجموعة استثمارية من الإمارات من بين بضعة عروض لتنفيذ مشروع في رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية.

ذكرت الصحيفة، أنه قد أفصحت الزوجة الأولى لزعيم تنظيم «داعش» السابق أبو بكر البغدادي، العراقية أسماء محمد، أن البغدادي كان يعاني من مشكلات نفسية بعد خروجه من السجن، وأكدت في الجزء الثاني من الحوار، الذي بثته قناتا «العربية» و«الحدث» اليوم (الجمعة)، أن زوجها كان يميل إلى فكر جماعة «الإخوان» الإرهابية، مؤكدة أنه خوَّن «جبهة النصرة»، واتهم تنظيم «القاعدة» بالردة وضلال الفكر.

وأفادت بأنها تعرضت للصدمة بعد أن منعها البغدادي من الترحّم على والدها، مشككاً في دينه، ما جعلها تصل إلى حد الشك في عقيدتها وفق مزاعمها، فقد كان البغدادي، الذي قتل في غارة أمريكية في أكتوبر من عام 2019، منفتحاً ولم يكن متشدداً، وكان يقرأ الكتب ويحمل حاسوباً معه، وأصدر قراراً بمنع الهاتف في منزله، وأخذ هاتفها المحمول منها عام 2008.

وذكرت أسماء أنه كان يعطيها 100 دولار أمريكي شهرياً لقضاء حاجات المنزل.

وتحدثت عن أنه كان يعاني من مشكلات نفسية عندما خرج من السجن، وكان لديه خوف شديد من المسيرات والطائرات الأمريكية. «وكان يطلب منا البقاء في أماكن آمنة خوفاً من اعتقالنا».

وأوضحت أسماء أنها كانت ترفض زواج ابنها حذيفة في سن الـ15، واصفة ما حدث بأنه كان هزلياً، باعتباره كان حينها طفلاً رغم حمله للسلاح. وقالت إنها كانت رافضة لفكرة زواج ابنها وهو في سن صغيرة، كما رفضت زواجه من ابنة القيادي في القاعدة أبو مصعب الزرقاوي، لكن في النهاية تزوج ابنة أخيها، مؤكدة أن ابنها حذيفة قُتل ولا تعرف مكان جثته حتى الآن.

قالت صحيفة الشرق الأوسط ، وصل أربعة من الزعماء الغربيين بينهم رؤساء وزراء كندا وبلجيكا وإيطاليا إلى كييف اليوم (السبت) لإظهار التضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للغزو الروسي، بحسب «رويترز».

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ونظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سافروا سويا إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار من بولندا المجاورة.

ومن المقرر أن تستضيف ميلوني مؤتمرا عبر الفيديو في وقت لاحق اليوم من كييف يشارك فيه قادة مجموعة الدول السبع الكبرى وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وجهت له دعوة للانضمام إلى النقاش.

إلى ذلك، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قواته في مناطق تحتلها في أوكرانيا، عن الجيش.

وقال شويغو للجنود في أحد مراكز القيادة: «اليوم، من حيث نسبة القوات، فإن الأفضلية لنا».



أُخلي مقرّ جهاز الاستخبارات السويديّة (سابو) أمس (الجمعة) ونُقل ثمانية أشخاص إلى مستشفى بعدما ظهرت عليهم «أعراض» على أثر تنبيه من تسرّب غاز لم تُحدّد السلطات طبيعته، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت لقطات من مكان الواقعة شرطيّين مجهّزين بأقنعة واقية من الغاز، إضافة إلى مركبات مخصّصة لحالات الطوارئ في محيط المقرّ.

من جهتها، ذكرت إدارة منطقة ستوكهولم في بيان أنّ «ثمانية أشخاص في المجموع عولِجوا في المستشفى بعد ظهور أعراض عليهم»، مضيفة أنّ «سبب تسرّب الغاز ليس واضحاً».



نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم (السبت) عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل على مزاعم رغبة روسيا في نشر أسلحة نووية في الفضاء، وفق ما أوردته «رويترز».

كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن ريابكوف أن الاتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الشأن كانت «غير مثمرة على الإطلاق».

وذكرت «رويترز» هذا الشهر أن المخابرات الأميركية تعتقد أن روسيا ربما تطور جهازاً يعمل بالطاقة النووية ليشوش على الأجزاء الإلكترونية داخل الأقمار الاصطناعية أو يطمسها أو يتلفها.

وأردفت الصحيفة، أصرّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم أمس (الجمعة)، على اتّهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعيّة بحقّ الفلسطينيّين في غزّة، بعدما أثار في الآونة الأخيرة أزمة دبلوماسيّة بسبب مُقارنته الهجوم الإسرائيلي ضدّ حركة حماس في القطاع الفلسطيني بـ«المحرقة اليهوديّة».

وقال لولا خلال فعاليّة في ريو دي جانيرو، إنّ "ما تفعله دولة إسرائيل ليس حرباً، إنّها إبادة جماعيّة، لأنّها تقتل نساءً وأطفالاً».

وكانت إسرائيل أعلنت الاثنين أنّ لولا «شخص غير مرغوب فيه» بعد إدلائه بتصريحات مماثلة.

وهذا أوّل ردّ فعل للزعيم البرازيلي منذ الجدل الذي أثاره تشبيهه الهجوم الإسرائيلي على غزّة بالمحرقة.

وقال لولا: «هذه إبادة جماعيّة. ثمّة آلاف من الأطفال القتلى، وآلاف من المفقودين. ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكُن هذه إبادة جماعيّة، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعيّة».

دعا دونالد ترمب ونيكي هايلي أمس (الجمعة) أنصارهما إلى التعبئة بقوّة خلال الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري في كارولينا الجنوبيّة اليوم (السبت).

ويأمل ترمب في سحق منافسته هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة.

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وقال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمّع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرقي البلاد «غدا ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم».

ولم يتبقَّ سوى مرشّحَيْن بارزين في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري التي ستفضي إلى ترشيح شخصيّة واحدة عن الحزب للانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة في نوفمبر (تشرين الثاني). وترمب هو المرشّح الأوفر حظا في مواجهة هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبيّة.

قالت صحيفة الرياض، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 80 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

في موضوعا آخر قالت الصحيفة، أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يرعى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بطولة كأس السعودية 2024م لسباقات الخيل بنسختها الخامسة، مساء اليوم السبت على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض.

وتعد كأس السعودية الحدث الأكبر من نوعه في العالم، حيث تجتذب نخبة الخيل والمدربين والفرسان الدوليين، وتقدم جوائز مالية كبيرة تبلغ في مجموعها 37.6 مليون دولار، وتشتمل على 17 شوطاً جرت ثمانية سباقات منها يوم أمس، ويقام اليوم حفلها الختامي الذي يشتمل على تسعة أشواط وتختتم بشوط كأس السعودية الذي تبلغ قيمة جائزته منفرداً 20 مليون دولار، ووصل عدد الخيل المسجلة في كل أشواط كأس السعودية إلى 244 جواداً في رقم غير مسبوق بتاريخ البطولة.



أخيرًا، قال الجيش الأمريكي أمس الجمعة إنه دمر سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت جماعة الحوثي تستعد لإطلاقها على أهداف في البحر الأحمر.