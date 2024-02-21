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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن جفير: طالما أنا موجود كوزير فلن تقوم دولة فلسطينية

بن جفير
بن جفير

أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير على نزعته المتطرفة تجاه الفلسطينيين برفضه تواجدهم على أرضهم التي سلبتها منهم إسرائيل ب قوة السلاح.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، فقد أكد بن جفير على أنه لن تقوم دولة فلسطينية رغم الضغوط الدولية، قاطعًا على نفسه وعدا بعدم إقامتها وهو يرأس وزارة الأمن القومي بقوله "طالما أنا موجود في الحكومة فلن تقوم تلك الدولة الفلسطينية".

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وصوتت هيئة الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء بأغلبية الأصوات على اقتراح الحكومة الصهيونية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم الاعتراف بشكل أحادي بدولة فلسطينية.

وأمس قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إن قرار الحكومة بمعارضة الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية "سيتم تبنيه على نطاق واسع في الكنيست".

وأمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، أضاف أوحانا: "لم أؤيد إقامة دولة فلسطينية حتى قبل السابع من أكتوبر".

وأردف رئيس الكنيست الإسرائيلي: "وحتى لو اعتقد أحد أن هذا هو الحل المناسب، سنكون نحن من سيقرر، لأننا نحن الذين سيتعين علينا التعايش مع مثل هذا القرار".

ويوم الأحد الماضي، تبنت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مشروع قرار يحظر الاعتراف بدولة فلسطين، إلا بعد مفاوضات ثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين.

تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أكد في وقت سابق أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية

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