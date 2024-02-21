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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل قوة محتلة

وحشية غير مسبوقة.. وكيل الأمم المتحدة: نصف مليون بغزة على حافة المجاعة

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أن نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

قال جريفيث إن نصف مليون شخص في غزة يفتقرون لأبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية والحرمان الذي يعاني منه سكان غزة قاس وعميق وأي قدر من المساعدات لن يكون كافيا لحاجاتهم.

وأضاف جريفيث :"طلبنا من إسرائيل كقوة محتلة لغزة تسهيل وصول المساعدات دون جدوى"، مشيرًا إلى أنه تم محو أحياء بأكملها في قطاع غزة.


وحول الدول الكبرى فاعتبر جريفيث أنها مقصرة للغاية  بقوله "إن إحجام مجموعة العشرين عن القيام بأي عمل سيؤدي إلى موت مزيد من الأطفال والنساء في غزة ولهذا ندعو أعضاء مجموعة العشرين للمساعدة في وقف هذه الحرب وإنقاذ سكان غزة حيث أن ما وقع في غزة خلال الأيام الـ137 الماضية غير مسبوق في حدته ووحشيته ونطاقه.. وما يجري في غزة يعد تجريدا لمجتمع بأكمله من إنسانيته".

وأكد على الحاجة  لوجود ضمانات أمنية لقيام الأمم المتحدة بعملها وسد احتياجات قطاع غزة حيث أن هجمات 7 أكتوبر لا تبرر ما يحدث لأطفال غزة ونسائها ورجالها. 

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث نصف مليون المجاعة غذاء وماء ورعاية صحية إسرائيل قوة محتلة

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