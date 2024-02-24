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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن سقوط صاروخين في أدميت بالجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية

هجمات حزب الله
هجمات حزب الله

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخين في منطقة أدميت بالجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قالت مصادر أمنية لبنانية والجيش الإسرائيلي إن إسرائيل شنت سلسلة مكثفة من الضربات الجوية على وادي السلوقي في جنوب لبنان، وذلك بعد اعتراف نادر منها بتنفيذ عملية خاصة على الحدود.

وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«رويترز» إن وادي السلوقي تعرَّض لما لا يقل عن 16 غارة جوية على نحو سريع ومتتالٍ، ووصفت هذه الضربات بأنها «أكثر قصف مكثف لموقع واحد» منذ بدء القتال في المنطقة الحدودية قبل 3 أشهر.

ويتبادل «حزب الله» المدعوم من إيران إطلاق النار عبر حدود لبنان الجنوبية مع قوات إسرائيلية منذ أشهر.

إذاعة الجيش الاسرائيلي سقوط صاروخين الجليل الغربي

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