عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكنيست الإسرائيلي يصوت بالأغلبية على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية

الكنيست
الكنيست

صوتت هيئة الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء بأغلبية الأصوات على اقتراح الحكومة الصهيونية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم الاعتراف بشكل أحادي بدولة فلسطينية، وفق ماذكرت وسائل إعلام عدة.

وأمس قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إن قرار الحكومة بمعارضة الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية "سيتم تبنيه على نطاق واسع في الكنيست".

وأمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، أضاف أوحانا: "لم أؤيد إقامة دولة فلسطينية حتى قبل السابع من أكتوبر".

وأردف رئيس الكنيست الإسرائيلي: "وحتى لو اعتقد أحد أن هذا هو الحل المناسب، سنكون نحن من سيقرر، لأننا نحن الذين سيتعين علينا التعايش مع مثل هذا القرار".

ويوم الأحد الماضي، تبنت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مشروع قرار يحظر الاعتراف بدولة فلسطين، إلا بعد مفاوضات ثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين.

كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أكد في وقت سابق أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. 

إقامة دولة فلسطينية الاعتراف بدولة فلسطينية الاعتراف بدولة فلسطين الاعتراف الكنيسة الكنيست الإسرائيلي الحكومة الصهيونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

موضوعات متعلقة

حزب الله: استهدفنا ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة.. وصاروخ يصيب مبنى بالمطلة

كتائب القسام تعلن استهداف 3 جنود صهاينة بقذيفة "TBG.. ومروحية تهبط لإخلائهم

جوعى منذ 3 أشهر.. اليونيسف : ما يحدث لأطفال غزة غير مسبوق

صاروخان من حزب الله على الاحتلال.. والجيش الصهـ.يوني يرد بقصف 3 مراكز

المسألة لا ترتبط بطرف واحد.. أمريكا تدافع عن الاحتلال أمام العدل الدولية

354 مليون دولار تهدد ناطحة سحاب ترامب في وول استريت.. ما القصة؟

بنسبة 20%.. شيرون تعلن زيادة إنتاجها في مصر من النفط والغاز

انخفاض شحنات النفط الروسي إلى الهند لهذا السبب

ترشيحاتنا

بعد "خطأ" في اختبار.. الدفاع البريطانية تكشف مدى قدرة بريطانيا على إطلاق أسلحة نووية

وزير التعليم العالي ينعى طلاب الجامعة المصرية الروسية وبدر ويطمئن على المصابين

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

اتحاد الكرة يحتفل بتولي جمال علام رئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

جامعة السادات تكشف حقيقة طرد طلاب الطب البيطري من المحاضرات وغلق المعامل

وحشية غير مسبوقة.. وكيل الأمم المتحدة: نصف مليون بغزة على حافة المجاعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان 2024| صور جديدة من كواليس مسلسل "حق عرب"

فستان قصير.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فستان مجسم.. مي سليم تستعرض رشاقتها| شاهد

فستان قصير.. مي عمر تثير الجدل بآخر صورها| شاهد

فيديو

اندمجت وخدت جزائي.. أول تعليق من البلوجر سوزي الأردنية بعد خروجها من الحبس

بعد فيروس "زومبي الغزلان".. امرأة تهاجم شخصا بطريقة غريبة| القصة كاملة

صرف رواتب مارس بالزيادة قبل رمضان | اعرف الحقيقة

تحذير مهم لسكان 9 محافظات| ماذا قالت الأرصاد.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ