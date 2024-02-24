مصرع عسكريين.. تحطم مروحية تابعة للحرس الوطني الأمريكي بـ ميسيسيبي

لقى اثنان من الحرس الوطني الأمريكي، مصرعهما إثر تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية ميسيسيبي.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، قال حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية، تيت ريفز، في بيان صادر اليوم السبت "تحطمت مروحية من طراز أباتشي إي إتش - 64 تابعة للحرس الوطني في ميسيسيبي خلال رحلة تدريبية روتينية".

وأضاف "لسوء الحظ، لم يتمكن اثنان من رجال الحرس من النجاة"، مشيرًا إلى أن المتخصصين يعملون حاليا في موقع الحادث.

ووقع الحادث حوالي الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة في منطقة غابات بالقرب من بونفيل، وفقًا للحرس الوطني في ولاية ميسيسيبي.

وقال الحرس الوطني في بيان: "إن همنا في هذا الوقت هو ضمان تقديم المساعدة المناسبة للمصابين الناجين".

وأضاف أنه "سيتم التحقيق في هذا الحادث"، مستطردًا "ليس من الحق مناقشة أي تفاصيل حول هذا الحادث خلال التحقيق الجاري".