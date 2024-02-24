بالصور.. شاهد تفعيل برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة في المدارس

التزمت مدارس محافظة القاهرة بتنفيذ برامج تدريبية للاهتمام بتحسين مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب، تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، وتوجيهات أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” صورا ترصد تفعيل برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة على مستوى المرحلتين الابتدائية والإعدادية - بإدارة روض الفرج التعليمية، وتحديدا في مدرسة اليازجي الابتدائية.

وتابعت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، صباح اليوم السبت، تنفيذ برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة على مستوى المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدرسة اليازجي الإبتدائية التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية.

واستهدف تنفيذ برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة على مستوى المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدرسة المذكورة، 140 طالبا من المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأشارت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن هذا البرنامج يأتي وفقاً لاستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نحو الارتقاء بالمستويات المعرفية وتنمية المهارات اللغوية للطلاب.

وأثنت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على الجهد المبذول والمتميز من مدير عام الإدارة والقائمين على التدريب.

تفعيل برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة بالمدارس

تفعيل برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة بالمدارس

تفعيل برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة بالمدارس

تفعيل برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة بالمدارس

تفعيل برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة بالمدارس

تفعيل برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة بالمدارس