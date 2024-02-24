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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح في أحدث ظهور قبل مواجهة تشيلسي غدًا في نهائي كأس الرابطة

صدى البلد

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام.

ويستعد محمد صلاح للقاء تشيلسي غدًا في نهائي كأس الرابطة. 

وكشف بيب ليندرز، المدرب المساعد ليورجن كلوب في ليفربول، عن شكوك حول مشاركة محمد صلاح في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن القرار سيتم في اللحظة الأخيرة، وأشار إلى غياب لاعبين آخرين بسبب الإصابات.

وحول رحيل كلوب، قال فيرجيل فان دايك إن النادي بحاجة للبحث عن مدرب يملك العقلية الصحيحة للتطور. 

وأشار إلى أن رحيل كلوب يشكل حافزًا للفريق، وتحدث عن التطلع للتتويج في النهائي أمام تشيلسي.

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