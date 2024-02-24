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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرملة نافالني تتهم بوتين بتعذيب زوجها حتى الموت

بايدن وأرملة نافالني
بايدن وأرملة نافالني

قالت أرملة المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني إن الرئيس الروسي بوتين عذب زوجها حتى الموت، وفق ما ذكرت صحف دولية.

اتهمت يوليا نافالنايا الرئيس الروسي بالسخرية من المسيحية حيث رفض المسؤولون تسليم رفاته إلى عائلته.


وسبق واجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع زوجة وابنة أليكسي نافالني زعيم المعارضة الروسي الذي توفي الأسبوع الماضي في أحد معسكرات الاعتقال ووصفه بأنه كان "رجلا شجاعته مذهلة".

وأكد بايدن في تصريحات للصحفيين في كاليفورنيا أن واشنطن تعتزم فرض طائفة واسعة من العقوبات على روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين بعد وفاة نافالني.

وقالت إدارة السجون في روسيا إن نافالني (47 ​​عاما) فقد وعيه وتوفي فجأة يوم الجمعة الماضي بعد تريضه سيرا في مستعمرة (بولار وولف) العقابية الواقعة فوق الدائرة القطبية الشمالية حيث كان يقضي حكما بالسجن لمدة ثلاثة عقود.


وقال بايدن بعد لقائه بزوجة نافالني يوليا وابنته داشا "كان رجلا شجاعته مذهلة ومن الرائع (رؤية) مدى تقمص زوجته وابنته" لهذه الصفة.
 

أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني الرئيس الروسى بوتين

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