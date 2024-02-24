خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة بلدية المحلة

يعود محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لقيادة هجوم الفريق أمام بلدية المحلة فى الدورى الممتاز، بعدما غاب عن لقاء ميدياما أمس فى غانا لحصوله على إذن من الجهاز الفني لحضور حفل زفاف شقيقته.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.