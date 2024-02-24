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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرنا في كوبنهاجن: مصر مستعدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية

سفير مصر في كوبنهاجن
سفير مصر في كوبنهاجن

نظمت السفارة المصرية فى كوبنهاجن مائدة مستديرة تحت عنوان" الاستثمار فى مصر-الطاقة/البنية التحتية تكنولوجيا المعلومات" بالتنسيق مع مؤسسة الاستشارات الدنماركية/الأفريقية، وبمشاركة حسام هيبة رئيس الهيئة المصرية للاستثمار افتراضياً، وبحضور رؤساء عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الدنماركية المهتمة بالاستثمار في مصر في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والمياه والري وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والصناعات اليدوية والطاقة. 


وأكد السفير المصري كريم شريف في كلمته على جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً أهم الإنجازات المتحققة داخليًا في المجالات التي تعمل فيها الشركات الحاضرة وفى مقدمتها البنية التحتية. كما استعرض السيد رئيس هيئة الإستثمار أهم مهام الهيئة والمزايا والحوافز التي تمنحها مصر للمستثمرين والتشريعات والقوانين الجديدة التي تساعد المستثمر على التواجد بالسوق المصري، وكذلك أهم القطاعات المستهدفة والخريطة الاستثمارية المصرية، مؤكداً على الرعاية الكاملة التي سيلقونها من الهيئة في هذا الصدد. 

ونظمت السفارة اجتماعاً افتراضياً لرئيس هيئة الاستثمار مع الشركات الدنماركية العاملة حالياً في السوق المصري مثل الير أكوا وأورانا وفيستاس ودانفوس وغيرها، لإطلاعهم على آخر مستجدات الموقف الاقتصادي المصري والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث أبدى الحاضرون ترحيبهم بهذه الإجراءات، معربين عن تطلعهم لمواصلة التواجد بالسوق المصرية ومساندته خلال الفترة القادمة فى إطار ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية المتتالية.

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