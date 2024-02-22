عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية: نتطلع لدعم إندونيسيا في ترشيح خالد العناني لمنصب مدير اليونسكو

شكري ووزير الخارجية
شكري ووزير الخارجية الاندونيسية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية اليوم، الخميس، مع "ريتنو مارسودى"، وزيرة خارجية إندونيسيا، وذلك على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد حاليا بـ ريو دي جانيرو.

ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أشاد الوزيران بمستوى التعاون والتنسيق على الصعيد الثنائي وكذلك في الأطر والمحافل الدولية. 

وفي ذات السياق، أعرب الوزير شكرى عن تطلع مصر للحصول علي دعم إندونيسيا لترشيح د.خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مبرزا المؤهلات العلمية والإنجازات التنفيذية التى يتمتع بها المرشح المصرى. 

وكشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن المحادثات تناولت أيضاً الأوضاع في قطاع غزة، حيث حرصت الوزيرة الإندونيسية على الاستماع لتقييم الوزير شكرى لمستجدات الأوضاع في غزة والمساعي المصرية الرامية لحلحلة الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى الشقيق. 

من جانبه، أعرب الوزير شكرى، عن أسف مصر الشديد لعجز مجلس الأمن مؤخرًا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على استنكار مصر لما يمثله المشهد الدولى من ازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة. 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح جنوب القطاع تفادياً لاتساع رقعة الصراع على نحو ينذر بعواقب وخيمة تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وكذلك إيلاء أولوية قصوى لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، لاسيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها والتي تستوجب حشد كافة جهود المجتمع الدولى لمواجهتها. 

في سياق متصل، حرص الوزير شكرى على الإعراب عن تقدير مصر للموقف الإندونيسي الداعم تاريخياً للقضية الفلسطينية وكذلك للمساعدات الإنسانية التي قدمها الشعب الإندونيسي والتي لم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. وقد ثمنت الوزيرة الإندونيسية الدور الهام الذي تضطلع به مصر فى تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك فيما يتعلق بدعم تحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ التهدئة في القطاع.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق للدفع قدماً بالعلاقات بين البلدين الصديقين في كافة مجالات التعاون، ولتنسيق المواقف إزاء الأزمات ذات الاهتمام 

وزير الخارجية سامح شكري وزيرة خارجية إندونيسيا ريو دي جانيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بعد طلب الأهلي تأجيل مباراة ميدياما الغاني

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

حسام حسن مش السبب.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن أزمة الكرة المصرية

موضوعات متعلقة

مصر تقدم الأسانيد القانونية للعدل الدولية لتأكيد اختصاصها بمنح الرأي الاستشاري بشأن فلسطين

شكري: مصر لا ترى بديلاً للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة |صور

مصر تشدد على أهمية إصلاح مجلس السلم والأمن الأفريقي وترحب بتطورات مكافحة الإرهاب بالصومال

شكري: أى عمليات عسكرية شاملة فى غزة تنذر بتداعيات إنسانية كارثية

وزير الخارجية يشارك بجلسة نقاشية حول غزة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

مصر تطالب الأطراف الدولية الفاعلة بالضغط على إسرائيل لوقف اجتياح رفح

«الجنائية الدولية» لسامح شكري: نثمن دور مصر من أجل غزة.. وانتهاكات إسرائيل قيد التحقيق

مؤتمر ميونيخ للأمن.. مصر والنرويج ترفضان محاولات التهجير القسري للفلسطينيين

ترشيحاتنا

الصور الأولي لحريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية

لوموند : سكان غزة يعيشون في رعب دائم.. واجتياح رفح «كارثة مطلقة»

بعد حادث الطائرة.. الأهلي يستعد لرحلته إلي كوماسي

صدمة.. الجهاز الطبي للأهلي يكشف تفاصيل جديدةً عن إصابة اليو ديانج

توقعات بـ تأجيل مباراة الأهلي وميدياما الغاني بسبب حادث طارة الفريق

الصين أمام العدل الدولية: الفلسطينيون يحاربون من أجل إقامة دولة مستقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل حادث الطائرة السبب؟ تجهيز الجوكر لمواجهة ميدياما الغاني.. واستبعاد 6 لاعبين

نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ