مشاورات مصرية ماليزية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الخميس، نائب وزير خارجية ماليزيا "داتوك محمد بن الأمين" ووفد البرلمانيين المرافق له؛ وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وزيادة الاستثمارات الماليزية في مصر.

كما تم تبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة فى غزة، حيث شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية المبذولة للتوصل الى وقف إطلاق النار ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينى.

وعبر نائب وزير الخارجية الماليزى عن شكر وتقدير بلاده للجهود المصرية النشطة لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، ومن بينها المساعدات المقدمة من ماليزيا، مؤكدا محورية دور مصر لوقف الحرب والدفع نحو تحقيق السلم والاستقرار والأمن في المنطقة.

