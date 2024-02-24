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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف يخرج عن صمته ويكشف كواليس إبعاده عن جهاز منتخب مصر

محمد يوسف
محمد يوسف

كشف محمد يوسف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن كواليس تعيينه بالجهاز الفني لمنتخب مصر في منصب المدرب العام، واعتذار اتحاد الكرة له بعد التعاقد مع حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية "فكرة أن أتولى منصب المدرب العام لمنتخب مصر تعود إلى وقت قيادة روي فيتوريا، وبعد أن عُرض الأمر عليه قال إن السيرة الذاتية لـ محمد يوسف قوية جدًا، حصل على دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والدوري، وهو يريد مدربًا صغيرًا".

وتابع: "كانت وجهة نظر فيتوريا أنه يريد مدرب أقل من ذلك، وتسربت تصريحات على لسانه أنه يريد مدربًا صغيرًا يتعلم، وأنا بالنسبة لي أغلقت هذا الملف، وفهمت أنه لا يريد مساعدًا معه، لأن هناك مدربين يريدون أن يكون معهم مساعد قوي، وآخرين يريدون مساعد أقل لا يكون عنده شخصية لكي يقوده، وأنا شعرت أن فيتوريا لا يريد مدربًا معه عنده شخصية ورأي".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة اتصل بي جمال علام وخالد الدرندلي، وأخبراني بأنني سأتولى منصب المدرب العام مع مدير فني أجنبي بعد رحيل فيتوريا، وتحدثنا في التفاصيل ووافقت، وحدث اجتماع في اليوم التالي، وأنا بطبعي لا أتحدث كثيرًا وتربية الأهلي علمتني ذلك".

وواصل: "تم اتخاذ القرار بتعييني مدربًا عامًا، وعندما خرجت من اتحاد الكرة جاء لي اتصال وتم إعلامي بأن الاتجاه هو التعاقد مع مدرب وطني، في هذا الموقف قلت لهم مصلحة مصر أهم من أي شيء، (والشغل مش بالعافية) وأنا الحمد لله اسمي جيد وحققت بطولات وعندي رصيد".

واختتم: "حسام وإبراهيم حسن زملاء ملعب، فقلت للمسؤولين أنه من مصلحة المنتخب أن يختار حسام حسن جهازه، وهو لم يتواصل معي، وانا ابتعدت واعتذرت، والأمر انتهى بدون مشكلة، وانا عندي رضا تام، والناس كانت في الشارع بتحييني على قرار الاعتذار".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد يوسف لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مساعدا للمدير الفني لاتحاد الكرة ومشرفا على منتخبات الشباب والناشئين.

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