الجيش الأمريكي يدمر 7 صواريخ كروز والحوثيون يهددون بإغلاق باب المندب كليًا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، في بيان أن قواتها دمرت 7 صواريخ كروز حوثية مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق صوب البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان على منصة "إكس": "دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر دفاعاً عن النفس".

وأضاف البيان: "حددت قوات القيادة المركزية الأمريكية هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية والسفن التابعة للبحرية الأمريكية بالمنطقة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء أمس الجمعة أن استهداف الحوثيين للسفينة البريطانية "روبيمار" الأحد الماضي تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلا.

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" أن السفينة التي ألحق هجوم الحوثيين أضرارا بها تحمل 41 ألف طن من الأسمدة ويمكن أن تتسرب للبحر الأحمر لتفاقم هذه الكارثة البيئية.

في الوقت نفسه، هددت جماعة الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب كلياً، والذي يعد من أهم المعابر المائية في العالم، ويشكل ممرا بحريا للتجارة الدولية، وتمر به معظم أنشطة التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا، ونحو 10% من حركة الملاحة العالمية.

من جانبه، دان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني الهجمات البريطانية والأمريكية على اليمن، واعتبرها انتهاكا صريحا للسيادة اليمنية. وقال أشتياني إن اليمنيين يتخذون قراراتهم في هذه المواجهة بشكل مستقل، وإجراءاتهم دفاع عن الشعب الفلسطيني.