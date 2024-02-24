ما هي الأفكار الجديدة المشجعة على تصدير العقار للخارج؟.. شريف الدمياطي يجيب

تحدث شريف الدمياطي عن الأفكار چالجديدة التي تشجع على تصدير العقار المصري للخارج.



وقال شريف الدمياطي٫ الخبير العقاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تعمير”٫ على قناة “أون إي”٫: “موضوع تصدير العقار المصري للخارج يحتاج إلى تنظيم ومراقبة وهذا يكون من قبل الحكومة المصرية”.

وأضاف: “لابد أن يكون هناك تنظيم ومراقبة للمنتج الذي يقدم ولكل شيء له علاقة بتصدير العقار”٫ لافتا إلى أن: “المستثمر أو العميل عندما يأتي للشراء؛ يريد أن يطمئن أولا”.

وأشار إلى أن: “الدولة المصرية بدأت في التحرك لتنظيم ومراقبة كل شيء له علاقة بتصدير العقار”٫ مشددا على ضرورة تدخل الدولة بقوانين تحكم تصدير العقار وتؤمن المستثمر الذي جاء للاستثمار في مصر.

