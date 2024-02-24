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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ما هي الأفكار الجديدة المشجعة على تصدير العقار للخارج؟.. شريف الدمياطي يجيب

شريف الدمياطي خبير
شريف الدمياطي خبير العقارات

تحدث شريف الدمياطي عن الأفكار چالجديدة التي تشجع على تصدير العقار المصري للخارج.

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وقال شريف الدمياطي٫ الخبير العقاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تعمير”٫ على قناة “أون إي”٫: “موضوع تصدير العقار المصري للخارج يحتاج إلى تنظيم ومراقبة وهذا يكون من قبل الحكومة المصرية”.

 

وأضاف: “لابد أن يكون هناك تنظيم ومراقبة للمنتج الذي يقدم ولكل شيء له علاقة بتصدير العقار”٫ لافتا إلى أن: “المستثمر أو العميل عندما يأتي للشراء؛ يريد أن يطمئن أولا”.

 

وأشار إلى أن: “الدولة المصرية بدأت في التحرك لتنظيم ومراقبة كل شيء له علاقة بتصدير العقار”٫ مشددا على ضرورة تدخل الدولة بقوانين تحكم تصدير العقار وتؤمن المستثمر الذي جاء للاستثمار في مصر.
 

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