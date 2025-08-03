قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة مليئة بالمحبة.. راغب علامة يُشيد بمصطفى كامل ويُنهي الخلاف
أعلى سعر دولار اليوم 3-8-2025
أسعار انفينيتي QX60 موديل 2025 في الإمارات .. صور
منذ فجر السبت .. 62 شهيدًا في غزة ومجــ.ـازر الاحتلال الإسرائيلي مازالت مستمرة
بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة
غدًا.. المصريون يختارون أعضاء مجلس الشيوخ من داخل الجمهورية
السيطرة على حريق مخلفات أعلى عقار سكني في الوايلي
مصرع 4 أشخاص دهسًا أسفل قطار بمزلقان جرجا في سوهاج.. صور
إعلامي يكشف مصير نجم الأهلي رضا سليم والنادي الأقرب للتعاقد معه
الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور
أزمة كبيرة تنتظر نادي الزمالك .. اعرف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 3-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر أعلى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-8-2025 في الجهاز المصرفي.

سعر أكبر دولار اليوم

وسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر دولار في البنوك

تضمن أعلى سعر سجله الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-8-2025 داخل معظم البنوك المصرية.

دولار

تحديثات الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع في البنوك المصرية.

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

ماذا حدث للدولار أمس

سجل سعر الدولار زيادة محدودة مع نهاية تعاملات أمس السبت، داخل السوق المصرية الرسمية، لم تتجاوز  القرش الواحد علي مستوي البنوك.

دولار

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في الجهاز المصرفي في آخر تداول نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع  في البنك المركزي المصري.

أقل سعر اليوم

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، البركة، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع في بنك أبو ظبي الأول.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك أمام الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع في بنوك “العربي  الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، القاهرة، ميد بنك، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي المصري”.
 

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.7 جنيه للشراء و48.8 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

ووصل ثالث أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع في بنك نكست.

مصر تشارك في قمة العشرين

وفي وقت سابق، شارك وفد جمهورية مصر العربية برئاسة  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماع الثالث- خلال عام 2025- لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا، واستمرت فعالياته على مدار يومي 17 و18 يوليو 2025.

ضم الوفد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

وتضمنت مشاركة محافظ البنك المركزي المصري، عددًا من الجلسات التي تناولت قضايا متنوعة وهامة، شملت قضايا الاقتصاد الكلي العالمي، والهيكل المالي العالمي، بالإضافة إلى مناقشات عن أهم معوقات التنمية في إفريقيا والتمويل المستدام، وقضايا القطاع المالي والشمول المالي.

وخلال الاجتماعات، أشار  المحافظ إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا الحاجة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وشدد على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مؤكدًا أن صلابة الاقتصاد الكلي يعد ركيزة أساسية لأي مسار إصلاحي فعّال. 

وفي هذا الإطار، دعا إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها في تبني آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة .

كما أكد أهمية إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي، مع ضرورة تعزيز التمثيل الإفريقي، ويُعد إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم الدولار أمام الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في الجهاز المصرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

تنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. هل يصل سعر التذكرة 400 جنيه؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. وحقيقة وصول سعر التذكرة 400 جنيه

تنسيق

‎كم درجة للقبول بكلية الإعلام 2025؟.. مؤشرات التنسيق المتوقعة لعلمي وأدبي

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

توقعات للطب 93.6%.. حاسبات وبيطري أماكن شاغرة في المرحلة الثانية بـ تنسيق الجامعات 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا وقائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا وقائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة

ترشيحاتنا

الأنبا إيلاريون

نشاط رعوي مكثف للأنبا إيلاريون بإيبارشية البحيرة .. صور

مكرسات

رسامة 6 قمامصة ومكرسة جُدد بإيبارشية ديرمواس

الزراعة

شهر الحصاد| أهم المحاصيل الزراعية بشهر أغسطس .. ونصائح ذهبية لزراعتها

بالصور

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة

بورش
بورش
بورش

طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم درويش

بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"

فيديو

ماجدة زكي ولبلبة من فرح حفيدة فيروز

معانا ريال.. حفيدة فيروز تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن | صور

عمرو دياب

مفاجآت كتير.. تصرف غريب من عمرو دياب في مهرجان العلمين

رحمة حسن

شعري وقع .. رحمة حسن تكشف معاناتها وسبب ابتعادها عن الأضواء

على معلول

الصفاقسي ينشر فيديو التقديم الرسمي للنجم الدولي علي معلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد