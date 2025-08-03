أعلى سعر دولار اليوم 3-8-2025

أظهر أعلى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-8-2025 في الجهاز المصرفي.

سعر أكبر دولار اليوم

وسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر دولار في البنوك

تضمن أعلى سعر سجله الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-8-2025 داخل معظم البنوك المصرية.

تحديثات الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع في البنوك المصرية.

ماذا حدث للدولار أمس

سجل سعر الدولار زيادة محدودة مع نهاية تعاملات أمس السبت، داخل السوق المصرية الرسمية، لم تتجاوز القرش الواحد علي مستوي البنوك.

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في الجهاز المصرفي في آخر تداول نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع.

سعر البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر اليوم

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، البركة، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع في بنك أبو ظبي الأول.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك أمام الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع في بنوك “العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، القاهرة، ميد بنك، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي المصري”.



أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.7 جنيه للشراء و48.8 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل ثالث أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع في بنك نكست.

مصر تشارك في قمة العشرين

وفي وقت سابق، شارك وفد جمهورية مصر العربية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماع الثالث- خلال عام 2025- لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا، واستمرت فعالياته على مدار يومي 17 و18 يوليو 2025.

ضم الوفد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

وتضمنت مشاركة محافظ البنك المركزي المصري، عددًا من الجلسات التي تناولت قضايا متنوعة وهامة، شملت قضايا الاقتصاد الكلي العالمي، والهيكل المالي العالمي، بالإضافة إلى مناقشات عن أهم معوقات التنمية في إفريقيا والتمويل المستدام، وقضايا القطاع المالي والشمول المالي.

وخلال الاجتماعات، أشار المحافظ إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا الحاجة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وشدد على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مؤكدًا أن صلابة الاقتصاد الكلي يعد ركيزة أساسية لأي مسار إصلاحي فعّال.

وفي هذا الإطار، دعا إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها في تبني آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة .

كما أكد أهمية إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي، مع ضرورة تعزيز التمثيل الإفريقي، ويُعد إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه.