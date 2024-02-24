بقذيفة «R.P.G».. كتائب شهداء الأقصى تستهدف جرافة للاحتلال بحي الشيخ زيتون

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم السبت، استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "R.P.G" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



من جانبها، ذكرت كتائب القسام أنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في غرب خان يونس تم قنص عدد من جنود الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت: "أكد مجاهدونا أنهم قنصوا 6 جنود كانوا يعتلون آلياتهم djjkيط أبراج طيبة جنوب الحي الياباني غرب خانيونس أمس في العملية المشتركة مع سرايا القدس ، وأكدوا أنهم أردوهم قتلى حيث تم اصطيادهم كالبط".

من جانبه، ذكر مستشفى "بيلنسون" بتل أبيب أنه هبطت مروحيتان تحمل 5 جنود جرحى من غزة، وتم نقل الجرحى إلى غرف العمليات.