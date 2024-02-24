عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذيفة «R.P.G».. كتائب شهداء الأقصى تستهدف جرافة للاحتلال بحي الشيخ زيتون

صدى البلد

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم السبت، استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "R.P.G" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.


من جانبها، ذكرت كتائب القسام أنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في غرب خان يونس تم قنص عدد من جنود الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت: "أكد مجاهدونا أنهم قنصوا 6 جنود كانوا يعتلون آلياتهم djjkيط أبراج طيبة جنوب الحي الياباني غرب خانيونس أمس في العملية المشتركة مع سرايا القدس ، وأكدوا أنهم أردوهم قتلى حيث تم اصطيادهم كالبط".

من جانبه، ذكر مستشفى "بيلنسون" بتل أبيب أنه هبطت مروحيتان تحمل 5 جنود جرحى من غزة، وتم نقل الجرحى إلى غرف العمليات.

الزيت الجرحى اصطياد استهداف المشترك المشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي جوائجك ويعطيك الخيرات

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على بلدة بليدا في جنوب لبنان

مصرع 4 أشخاص خلال حريق في مبنى سكني بـ فالنسيا الإسبانية

قطر: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأأراضي الفلسطينية

كتائب القسام تنفذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

مظاهرات في باكستان اعتراضاً على تصريحات رئيس المحكمة العليا

الأرصاد الفلسطينية تحذر المواطنين من طقس الأيام القادمة

أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

أسعار الذهب عالمياً تسجل أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع

ترشيحاتنا

مسئول إسرائيلي: حماس تخلت عن بعض مطالبها لكن الاتفاق مازال بعيدًا

كواليس مفاوضات باريس| مقترح مصري أمريكي لهدنة بغزة قبل رمضان.. تل أبيب تشير إلى تقدم والقرار بيد حماس

محمد صلاح| أمنية صادمة للاعب تشيلسي قبل مواجهة ليفربول

حكم تفسير الأحلام والرؤى في المنام.. دار الإفتاء تجيب

أين الحرية والعدل؟ رئيس جامعة الأزهر يستنكر إبادة الأطفال والنساء في غزة

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين أثارت الجدل بهذه الإطلالات بعد فقدان وزنها| شاهد

بمذاق لا يقاوم| طريقة عمل الكانيلوني

رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «الحشاشين»

معركة لوس أنجلوس.. كيف قاتلت القوات الأمريكية كائنات فضائية عام 1942 ؟

فيديو

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ