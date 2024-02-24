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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تعلن برنامج زمالة ريادة الأعمال

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تعلن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برئاسة الدكتور طارق عبدالملاك عن فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى ببرنامج زمالة ريادة الاعمال، "KEMETECH ENTREPRENEURSHIP FELLOWSHIP " تحت عنوان " طريقك إلى ريادة الأعمال "، و المقرر عقدها في شهر مارس ٢٠٢٤ بمقر الجامعة لطلاب السنة الثانية.

ويعد برنامج زمالة ريادة الاعمال، منحة مجانية مقدمة برعاية شركة بي تي اس القابضة للاستثمارات لدعم النوابغ من طلاب الجامعات التكنولوجية و تشجيعهم علي الابتكار و ريادة الاعمال و تقديم الدعم و الاستثمار للأفكار الابتكارية.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة  "وادي التكنولوجيا التطبيقية - KEMTECH VALLEY   " والتى تم اطلاقها برعاية المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي و شركة بي تي اس للمشروعات التابعة شركة بي تي اس القابضة للاستثمارات الامريكية، مدة الدورة: ٥ أيام.

أوضحت الجامعة أن طريقة التدريس: يتم تدريس الدورة  بنظام الحضور وكذلك من خلال التعليم الالكتروني (اونلاين) و سيتم إقامة مراسم ختامية للدورة التدريبية و تسليم الشهادات والمكافآت للمتفوقين بحضور رئيس الجامعة ووفد من الشركة  اختيار الفرق المؤهلة للمرحلة الثانية من المنحة
 محتوى الدورة:

  • Entrepreneurship
  • Design Thinking
  • Marketing and Business Skills
  • Business & Financial Modeling
  • التعرف علي مفاهيم ريادة الأعمال وصفات رائد الأعمال.
  • التعرف علي كيفية  اختيار أفكار مناسبة للمشروعات التخرج و ربطها بأسواق العمل.
  • كيفية عمل  خطة دراسة متكاملة للمشروع.
  • التعاون مع فريق العمل لتحقيق المشروع.
     

مميزات المنحة:

  • تساعدك في تطوير فكرك الريادي وبناء فريق عمل متكامل والانطلاق بفكرتك علي يد فريق من الخبراء في عالم ريادة الأعمال.
  • فرصة احتضان الأفكار الإبداعية  بغرض تحويلها لمشروعات ناشئة.
  • فرصة الحصول علي دعم مادي لتنفيذ افكارك الإبداعية.

 شروط الالتحاق:

  • طالب سنة ثانية
  • Minimum GPA B
  • نسبة حضور المحاضرات ٨٥٪
  • اجادة اللغة الانجليزية

سوف يتم عمل اختبارات تأهيلية لاختيار الطلاب المشاركين. 
على المتدرب الالتزام بحضور الدورة بالكامل للحصول على شهادة الحضور
 للتسجيل و ملئ استمارة الاشتراك للراغبين  علي الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScdzHJ3pqi.../viewform...

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدكتور طارق عبدالملاك برنامج زمالة ريادة الاعمال طريقك إلى ريادة الأعمال وادي التكنولوجيا التطبيقية

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