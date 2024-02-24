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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي: حماس تخلت عن بعض مطالبها لكن الاتفاق مازال بعيدًا

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

علق مسؤول سياسي كبير في إسرائيل، مساء اليوم السبت، على التقارير التي تحدثت عن تقدم نحو صفقة الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المسؤول بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق، لكن حماس أسقطت بعض مطالبها بعد تصلب مواقف رئيس الوزراء نتنياهو”.

وتوقع مسؤول إسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الليلة، وذلك على خلفية التقدم في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى مع حركة حماس، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

صفقة إسرائيل وحماس

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن حدوث تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى وذلك بعد اجتماع باريس 2.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" فقد عاد الوفد الإسرائيلي صباح اليوم السبت من اجتماع باريس حيث جرت محادثات بشأن المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي إن هناك تقدما في الموضوع، أن الطرفان سيناقشان الأسماء قريبا، لكنه أشار إلى أن هناك أشياء قد تتغير .

وأضاف أنه تم الاتفاق على إطار جديد وأنه يمكن الاتفاق عليه، موضحا أنه تم التوقيع عليه.

إسرائيل حماس يديعوت أحرونوت نتنياهو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي

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