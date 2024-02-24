خالد الجندي: الرئيس السيسي يعمل في صمت وحكمة لرخاء مصر ..فيديو

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الصفقة الكبرى الاستثمارية بين مصر والإمارات بشأن رأس الحكمة، قائلا إن "مصر لا تباع ولا تشتري، مصر أكبر وأغلى من هذا الهراء الذي يروجه لقطاء الأوطان ومعدومو الانتماء، وفاقدو الأهلية وفاقدو التربية الذين شهروا بمصر".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه "هيهات البلاد التي رويت بدماء الشهداء لا تباع، البلاد التي ضحى من أجلها الملايين والملايين لا تباع، والبلاد التي نجحت في الصمود رغم انهيار كل دول العالم".

وتابع: "مصر التي فيها خير خلق الله، مصر التي فيها الكنيسة، ولا يوجد في العالم عنده حب وانتماء لهذا البلد زي المصريين، والرئيس السيسي يعمل في صمت وحكمة لرخاء البلاد، ألف مليون تحية للرجل الذي لم يخذل بلده".