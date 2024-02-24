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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق إنسان النواب تعقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع البرلماني الحالي

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، 6 اجتماعات خلال الأسبوع البرلماني الحالي.

ويناقش الاجتماع الأول، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تضمين مادة حقوق الإنسان ومبادىْ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالمناهج الدراسية. 

وعقب انتهاء الاجتماع تعقد اللجنة اجتماعاً لمناقشة ما ورد في التقرير السنـــوي الســادس عشر للمجلس القومى لحقــوق الإنسان 2020-2023، بشأن الحقوق المدنية والسياسية، ثم تعقد اللجنة الإجتماع الثالث لعرض الشكاوى الواردة للجنة.

ويوم الاثنين تعقد اللجنة 3 اجتماعات، الأول؛ لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن ضعف دور الوزارة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية؛ وذلك لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم. 

وعقب انتهاء الاجتماع، تعقد اللجنة الاجتماع الثاني؛ لمناقشة ما ورد في التقرير السنـــوي الســادس عشر للمجلس القومى لحقــوق الإنسان 2020-2023، بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

وختاماً تعقد اللجنة اجتماعها الثالث لمناقشة وعرض الردود والشكاوي الواردة لها.

لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان طلبات الإحاطة مادة حقوق الانسان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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