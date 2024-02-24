قصة زوج قـ.تل زوجته وأدعى وفاته للهروب من جريمته .. الصدفة تحقق العدالة

في قصة تقشعر لها الأبدان، هرب زوج يدعى “ كولين ويلا” إلى إسبانيا بعد قـ.تل زوجته ماري غو، البالغة من العمر 27 عامًا، بوحشية ومحاولة إظهار الأمر على أنه حادث سقوط من السلالم.

ظن ويلان أنه أفلت بجريمته بعد هروبه وتزيف وفاته، لكن سائحاً أيرلندياً تعرف عليه أثناء عمله في أحد الحانات في مايوركا وأبلغ السلطات، تم تسليمه إلى إيرلندا في عام 2004 وبات يقضي عقوبته منذ ذلك الحين.

بعد قضاء 20 عاماً خلف القضبان، لن يفرج عن ويلان البالغ من العمر 52 عاماً قريباً، وفقاً لما ذكرت صحيفة "آيرش ميرور". ويفهم أن هذا القرار جاء بعد اعتراضات أسرة الضحية المفجوعة.

وصرح مصدر من السجن: "ويلان سجين نموذجي ولم يسبب أي مشاكل خلف القضبان. لقد قضى 20 عاماً على هذه الجريمة البشعة، لكنه لن يخرج قريباً".

وأضاف المصدر: "إنه ليس في أي برنامج للإفراج المبكر، وسيقضي عدة سنوات أخرى رهن الاحتجاز. سيقرر مجلس الإفراج المستقل موعد الإفراج عنه، لكن لا يبدو أن ذلك سيحدث قريباً. يمكن أن يقضي أربع أو خمس سنوات أخرى".

وتابع المصدر: "نحن نتفهم أن أسرة الضحية تعارض ذلك بشدة، خاصة أنه لا يزال شاباً نسبياً. عادةً، سيكون شخص مثله في سجن مفتوح الآن ويُسمح له بإجازات يومية، لكن هذا لم يحدث".