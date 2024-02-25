إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية تناقش الذكاء الاصطناعي وأثاره بعالم المال والأعمال

تقيم كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد 2024، النسخة السادسة من الفعالية السنوية لبوابتها المعرفية Business Forward التي تركز هذا العام على الموضوع الأكثر مناقشة وهو الذكاء الاصطناعي وأثاره المتوقعة في عالم المال والأعمال وتأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية.

ومن المقرر أن تكون المتحدثة الرئيسية في هذه الفعالية هي الأفاتار البشري "فيكي" أول نموذج مرئي للذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي ستشارك الجمهور مناقشة حول الذكاء الاصطناعي والتحويلات التي يمكنه إحداثها للأفراد والأعمال والاقتصاد.

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وتتضمن الفعالية أيضا العديد من الحلقات النقاشية التي تضم مجموعة متنوعة من المتخصصين وقادة الفكر ورجال الأعمال الذين سيناقشون التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتضخم وانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة والحلول الممكنة وغيرها من الموضوعات المهمة.

ويتبادل خبراء الأعمال تجاربهم في التطبيقات الناجحة للذكاء الاصطناعي لأعمالهم مع ما ينتج عن ذلك من تأثير واسع النطاق، وستضم الفعالية أيضا حلقة نقاشية مخصصة للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

وتشهد أيضا الجامعة الأمريكية بالقاهرة، غدا، تنظيم المؤتمر السنوي للبحث والإبداع الذي تنظمه الجامعة في الفترة من الأحد 25 إلى 29 فبراير 2024 بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة.

وتقام الفعالية الافتتاحية يوم الأحد 25 فبراير الساعة 4 مساء بقاعة معتز الألفي حيث تلقي الكلمة الرئيسية الافتتاحية الدكتورة سارة حلاوة، الباحثة ومديرة وحدة المعلوماتية الحيوية للقلب والأوعية الدموية في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

تتضمن فعالية الافتتاح حلقة نقاش بعنوان "المرأة في العلوم" التي ستركز على دور المرأة في العلوم خاصة في مصر.

يتضمن النقاش شيماء البنا، مديرة التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني في مصر، والدكتورة رانيا صيام، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور ياسر الشايب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى سارة حلاوة. يدير النقاش إبراهيم بدوي، خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عامي 2018 و2023، من أقسام الكيمياء وتكنولوجيا النانو.

ويشهد المؤتمر هذا العام تعاونا بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك في الندوة السنوية العاشرة للفنون الليبرالية التي ستناقش تقنيات وسياسات الذكاء الاصطناعي ومعالجة العقبات التي يواجهها المعلمون في بيئات التعلم المعززة بالذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل مع المخاوف والمخاطر الأخلاقية. سيتبلور هذا التعاون أيضا في مسابقة بين فرق من أعضاء هيئة التدريس والطلاب تقوم بتخيل مستقبل المواد الدراسية بعد عقدين من الآن، واستكشاف التغييرات في منهجيات التدريس، والتحديات العالمية، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة.

ويستضيف المؤتمر أيضا فعالية "Design Thinking Day Long Sprint"، وهو نشاط مجتمعي حيث سيعمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين معا لاستخدام التفكير التصميمي لمعالجة قضايا عديدة مثل توفير بيئة صحية بالحرم الجامعي وتوفير حلول للمخاوف المتعلقة بالصحة العقلية والجسدية والاجتماعية والمهنية والمالية والنفسية.