عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يشهدان الاحتفال بذكرى النصف من شعبان بشرم الشيخ

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاحتفال بذكري ليلة النصف من شعبان عقب صلاة عشاء اليوم السبت، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٥ هجريًا بمسجد الصحابة بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء وعدد من علماء الدين الإسلامي والشيخ سيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والأجهزة التنفيذية .

عقب أداء صلاة العشاء والانتهاء من الاحتفال بليلة النصف من شعبان التقي اللواء هشام آمنة واللواء دكتور خالد فودة مع عدد من المواطنين من أبناء المحافظة .

1000098732
1000098732
1000098723
1000098723
1000098729
1000098729
1000098726
1000098726
وزير التنمية المحلية جنوب سيناء النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

قفلت زجاج السيارة ورشيت معطر.. اعترافات المتهم في حادث سيدة طريق السويس

مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة

ترشيحاتنا

بثنائية كين| بايرن ميونيخ يفوز على لايبزيج في الدوري الألماني

نتنياهو: إسرائيل تعمل على مخطط آخر بشأن صفقة أسرى محتملة

توقعات بانخفاض سعر الصرف ووقف التضخم في مصر بعد صفقة "رأس الحكمة"

دعاء ليلة النصف من شعبان للميت .. يسعد به ويضيء قبره ويدخله الجنة

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل المتظاهرين ضد نتنياهو بتل أبيب| فيديو

من مسجد الإمام الحسين.. الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان ..صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

بعد نجاح فيلم"الحريفة": كزبرة: كنت قدها واستنوا الجزء التاني

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ