«سيدات طائرة الأهلي» يتأهل إلى نهائي السوبر المصري

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره الصيد بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت.

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، ونجح الفريق في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-8، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-12، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-18.

وأشاد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني، بأداء اللاعبات وقدرتهن على حسم المباراة بأقل مجهود، والتأهل إلى نهائي البطولة للدفاع عن اللقب.

وتوج فريق سيدات طائرة الأهلي بلقب كأس السوبر المصري الموسم الماضي، بعد الفوز على الصيد في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.