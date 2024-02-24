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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل المارد الأحمر رسميا| ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

تأهل النادي الأهلي لدور الثمانية من بطولة دوري ابطال إفريقيا بعد أن قدم له يانج أفريكانز هدية له بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة، اليوم السبت، ليتأهل الفريقان للدور المقبل ويعتبر لقائهم الأخير لتحديد أول وثاني المجموعة الرابعة.

وتأهل الأهلي برصيد ٩ نقاط، ويانج أفريكانز التنزاني برصيد ٨ نقاط، وشباب بلوزداد ثالثا برصيد ٥ نقاط، وميدياما الغاني متذيل الترتيب برصيد ٤ نقاط.

ويتبقى لقاء وحيد للجولة السادسة من المجموعة الرابعة ويتحدد ترتيب الأول والثاني بين النادي الأهلي مع يانج أفريكانز في القاهرة.

 وتغلب فريق يانج أفريكانز التنزاني على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 4-0،  خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنيامين مكابا ضمن منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 20230-2024.

وفاز فريق الأهلي على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة التاسعة في صدارة مجموعته.

رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع، ليضع الفريق الأحمر قدما في ربع نهائي البطولة الأفريقية ويحتاج نقطة وحيدة من مباراة يانج أفريكانز لضمان الصعود إلى دور الثمانية.

وكان يانج أفريكانز التنزاني تلقي الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري 3-0 في الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية والتي أقيمت بالجزائر.

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