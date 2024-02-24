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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بثنائية كين| بايرن ميونيخ يفوز على لايبزيج في الدوري الألماني

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

نجح بايرن ميونخ في التغلب على ضيفه لايبزيج في الوقت القاتل بنتيجة 2-1 على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 23 من الدوري الألماني.

وسجل ثنائية البايرن هاري كين في الدقيقتين 56- 90، بينما سجل هدف لايبزيج الوحيد بنيامين سيسكو في الدقيقة 70.

وبتلك النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 40 نقطة في المركز الخامس.

بدأ البايرن المباراة بقوة بعدما تابع كين الخالي من الرقابة داخل المنطقة عرضية من جيريرو، ليسدد رأسية قوية تصدى لها بلاسفيتش واصطدمت بالعارضة قبل أن يمسك بها الحارس من جديد.

وظهر لايبزيج هجوميا في الدقيقة 20، بتسديدة أرضية من سيمونز من على حدود المنطقة، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأهدر بايرن ميونخ فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 34، بعدما تلقى ساني بينية سحرية من موسيالا، لينفرد ببلاسفيتش وينجح في مراوغته ولكنه تأخر كثيرا بعدها سواء في التسديد أو التمرير ليبعد لايبزيج الخطر.

وعاد البايرن للمحاولة من جديد في الدقيقة 42، بعدما تابع كين تمريرة رأسية من مولر، ليسدد ضربة مقصية ذهبت ضعيفة في يد بلاسفيتش، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وحاول لايبزيج المباغتة مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 52، بتسديدة قوية من هايدارا من خارج المنطقة تألق نوير في التصدي لها.

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