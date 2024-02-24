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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب الفلاحين: أراضي مصر لا تصلح لزراعة الشاي .. والتبغ مُضر للتربة

نقابة الفلاحين
نقابة الفلاحين

أكد حسين أبو صدام، نقيب فلاحين مصر، أنه ليس هناك مانع لزراعة الشاي في مصر، إلا أنه يحتاج لتربة حامضية والتربة في مصر قلوية، موضحًا أنه من الممكن أن يتم زراعته في أماكن محددة ويحتاج لخبرة وإرادة لزراعته في مصر، وهناك عدد من العقبات أمام زراعة الشاي في مصر.

وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هناك سلعاً استراتيجية أخرى نحتاج لزراعتها في مصر، موضحًا أنه كان هناك تجربة لزراعة البن أسفل أشجار المانجو، حيث إن زراعة البن تحتاج لمناخ معين ومن الممكن أن نوفر هذا المناخ في مصر لزراعتها، وهذه التجربة تم البدء بها.

وأشار حسين أبو صدام، إلى أنه من الممكن أن يتم تعميم زراعة القهوة أسفل أشجار المانجو، ومن المفترض أن يتحدث عنه خبراء مراكز البحوث الزراعية، موضحًا أن هناك عدد من النباتات العطرية والطبية والتي لها عائد اقتصادي مرتفع.

وأوضح أبو صدام، أن زراعة التبغ في مصر ممنوع منذ أيام محمد علي، وهناك مشاكل عديدة من التبغ أنه يستهلك مياه بشكل كبير، بالإضافة أن مصر وقعت على اتفاقية لمحاربة التدخين، وتوطين التبغ في الأرض ينتج عنه أمراضي فيروسية يكون صعب الوقاية منها وعلاجها.

الإعلامية كريمة عوض البحوث الزراعية برنامج حديث القاهرة حديث القاهرة مراكز البحوث الزراعية كريمة عوض النباتات العطرية والطبية التبغ

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