مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

طرحت قناة MBC مصر البرومو التشويقي لمسلسل 2024 ، والذى من المقرر أن يعرض فى الماراثون االرمضاني القادم.

مسلسل 2024

وتقدم نادين نسيب نجيم في مسلسل 2024 شخصية النقيب سما عقل، والتي سبق وقدمتها في مسلسل 2020، وفي أحداث مسلسل 2024 ستكون الأمور مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن مسلسل 2020، وستدور في إطار أكثر إثارة مع وجود عوالم وشخصيات جديدة، والمسلسل مكون من 15 حلقة .

ويشارك في بطولة مسلسل 2024، نادين نسيب نجيم، محمد الأحمد في أول تعاون يجمعهما سويًا، والعمل من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.

اثار كل من نادين نسيب نجيم والفنان قصى خولى حالة من الجدل الواسع نتيجة خلافهما سويا عقب عرض مسلسل 2020 والذى عرض فى رمضان الماضى.

وقرر قصى خولى وضع حد لمثل هذه الأقاويل؛ وذلك على هامش لقائهما سويا فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي قائلا: ليس هناك خلاف بينى وبينك نادين نسيب نجيم وكل شيئ على ما يرام ونقدم سويا الجزء الثانى من مسلسل 2020.

كما رد قصى خولى على لقائهما فى مهرجان البحر الأحمر بالاحضان قائلا : نادين صديقتي وخطيبها صديقى.

شاركت النجمة نادين نسيب نجيم صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقد.ظهرت بإطلالة جذابة ولافتة.

واختارت نادين نسيب نجيم فستان طويل باللون الأسود، وبأكمام قصيرة، وبتصميم مجسم ومكشوف من منطقة الصدر بفتحة على شكل مفتاح، وإرتدت عليه جوانتي باللون الاسود، وأكملت نادين إطلالتها بحقيبة من الجلد باللون الاسود وحلية باللون الذهبي.

وكان فستان نادين نسيب نجيم من تصميم تصميم دار أزياء Schiaparreli، ووصل سعر الفستان إلى 8500 يورو، أي ما يعادل 290 ألف جنيه.

وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها من الأمام.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بمكياج ناعم وجذاب يعتمد على الالوان الترابية، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل البني والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة.

وتزينت نادين نسيب نجيم ببعض الإكسسورات اللافتة، فقامت بإختيار اساور باللون الذهبي من نفس دار ازياء الفستان.