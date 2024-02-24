عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

صدى البلد

طرحت قناة MBC مصر البرومو التشويقي لمسلسل 2024 ، والذى من المقرر أن يعرض فى الماراثون االرمضاني القادم.

مسلسل 2024

وتقدم نادين نسيب نجيم في مسلسل 2024 شخصية النقيب سما عقل، والتي سبق وقدمتها في مسلسل 2020، وفي أحداث مسلسل 2024 ستكون الأمور مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن مسلسل 2020، وستدور في إطار أكثر إثارة مع وجود عوالم وشخصيات جديدة، والمسلسل مكون من 15 حلقة .

ويشارك في بطولة مسلسل 2024، نادين نسيب نجيم، محمد الأحمد في أول تعاون يجمعهما سويًا، والعمل من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.

اثار كل من نادين نسيب نجيم والفنان قصى خولى حالة من الجدل الواسع نتيجة خلافهما سويا عقب عرض مسلسل 2020 والذى عرض فى رمضان الماضى. 

وقرر قصى خولى وضع حد لمثل هذه الأقاويل؛ وذلك على هامش لقائهما سويا فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي قائلا: ليس هناك خلاف بينى وبينك نادين نسيب نجيم وكل شيئ على ما يرام ونقدم سويا الجزء الثانى من مسلسل 2020. 

كما رد قصى خولى على لقائهما فى مهرجان البحر الأحمر بالاحضان قائلا : نادين صديقتي وخطيبها صديقى. 

txt

صوتك عايش.. نادين الراسي توجه رسالة مؤثرة لـ شقيقها الراحل جورج

txt

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

شاركت النجمة نادين نسيب نجيم صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقد.ظهرت بإطلالة جذابة ولافتة.

واختارت نادين نسيب نجيم فستان طويل باللون الأسود، وبأكمام قصيرة، وبتصميم مجسم ومكشوف من منطقة الصدر بفتحة على شكل مفتاح، وإرتدت عليه جوانتي باللون الاسود، وأكملت نادين إطلالتها بحقيبة من الجلد باللون الاسود وحلية باللون الذهبي.

وكان فستان نادين نسيب نجيم من تصميم تصميم دار أزياء Schiaparreli، ووصل سعر الفستان إلى 8500 يورو، أي ما يعادل 290 ألف جنيه.

وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها من الأمام.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بمكياج ناعم وجذاب يعتمد على الالوان الترابية، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل البني والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة.

وتزينت نادين نسيب نجيم ببعض الإكسسورات اللافتة، فقامت بإختيار اساور باللون الذهبي من نفس دار ازياء الفستان.

أحدث أعمال نادين نجيم مسلسل 2024 دراما رمضان 2024 أخبار نادين نجيم أبطال مسلسل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

قرار عاجل من النيابة في واقعة قفز فتاة من سيارة بطريق السويس

يقترب من السعر الرسمي| ضربة قوية للدولار في السوق السوداء.. هل يصل 24 جنيهاً؟

موضوعات متعلقة

رامي وحيد يعلن عن زواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

ضمن موسم الرياض| نانسي صلاح تروّج لمسرحية «رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة»

بعد نجاح فيلم"الحريفة": كزبرة: كنت قدها واستنوا الجزء التاني

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

بعد إحياء ثالث حفلاتهما فى كندا .. وائل جسار ينشر صورة جديدة بصحبة جورج وسوف

ليلة واحدة ما تكفي.. تعرف على موعد حفلات عبدالمجيد عبدالله ضمن موسم الرياض

تعرف على موعد أحدث حفلات أحمد سعد بمشاركة روبي فى السعودية

رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «الحشاشين»

ترشيحاتنا

ابنتها السبب| أصالة قبل وبعد عمليات التجميل .. شاهد الفرق

بدء توافد النجوم على السجادة الرمادية لحضور حفل SAG Awards| شاهد

رئيس غينيا الاستوائية يوجّه بتعزيز علاقات التعاون الثنائية مع مصر في شتي المجالات

تحويل النص لفيديو.. عصر جديد من الذكاء الاصطناعي من شركة OpenAI

ذهب وسيارات وغيرها| انخفاض كبير في أسعار السلع قبل رمضان.. ولميس الحديدي تفجر مفاجأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 25 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الفم مؤشر لأمراض خطيرة وأدوية ضارة

أرخص من القهوة.. بذور لها نفس شكل وطعم البن وفوائد موجودة في الأدوية

بأقل ميزانية .. طريقة تخزين البفتيك لشهر رمضان

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

فيديو

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ