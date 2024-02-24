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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

صوتك عايش.. نادين الراسي توجه رسالة مؤثرة لـ شقيقها الراحل جورج

صدى البلد

نشرت الفنانة نادين الراسي فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وهي تغني إحدى أغاني شقيقها الراحل جورج الراسي .

وكتبت نادين الراسي على الفيديو ، معلقة: “صوتَك عايش فِيي مع كلّ دقة قلب و صلاة وغنية” .

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وحلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها زمن خلال الفترة الماضية.

وتحدثت  نادين خلال الحلقة عن شقيقها الراحل والذى وافته المنية إثر حادث سير مروع، وانهارت نادين الراسي بالبكاء بعد مشاهدتها صورة لشقيقها، مؤكدة على أنه توفي وهو راضي عنها.

وأكدت نادين خلال الحلقة أن جورج الراسي شقيقها فى مكان أفضل اليوم، مشيرة أن جنازته كانت جنازة مهيبة وقام بالصلاة عليه عدد كبير جدا من كل الأديان.

 

وحدثت مشادة كلامية بين نادين الراسي وشقيقها الأصغر سيباستبان تطورت إلى اشتباكات بالأيدى نتج عنها إصابات بالغة وكدمات فى أنحاء جسدها كما تسبب فى انهيار عصبي لها أسفر عن دخولها المستشفى لتمكث بجوار والدتها.

وكانت بداية القصة عندما تعرضت والدة نادين الراسى إلى أزمة قلبية شديدة نتج عنها عدة جلطات متتالية فى الراس وهو الأمر الذى سبب شللا نصفيا لها ودخلت على أثرها المستشفى ومكثت فى العناية المركزة.

وبرغم من حالة مرض والدة نادين الراسى الا ان دخلت نادين وشقيقها الأصغر الذى تواجد لرؤية والدته قبل السفر إلى فرنسا فى تلاسن ومشادة كلامية والتى تطورت بعد ذلك لاشتباك بالايدى بين الطرفين.

وتعرضت الفنانة نادين الراسى، إلى الضرب من قبل شقيقها ودخلت على أثره المستشفى بعد تعرضها إلى انهيار عصبي شديد.

وكشفت نادين الراسي، بالصور عن بعض الإصابات الشديدة نتيجة تعدى شقيقها عليها، وذلك عبر مجلة “الجرس” اللبنانية.

وظهرت نادين الراسى بضربة فى الرأس وبعض الإصابات فى جسدها وذراعها.

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